Mezzo agricolo e rimorchio a fuoco

Trattore agricolo con rimorchio a fuoco, nel pomeriggio di mercoledì 29 giugno, intorno alle 15,30, lungo la provinciale 31Bis tra i comuni di Fontanetto Po e Crescentino.

Le cause dell'incendio, che ha completamente distrutto il mezzo agricolo, sono al vaglio delle forze dell'ordine: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta per l'estensione dell'incendio e la messa in sicurezza della strada.

A causa del rogo è stato necessario procedere alla chiusura del tratto di strada interessato. Sul posto erano presenti una pattuglia dei carabinieri e una della Polizia locale di Crescentino per la gestione del traffico.