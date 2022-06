La Gabbia, incendio nel cortile dell'area sportiva

Incendio di masserizie, poco dopo la mezzanotte, nell'area del cortile del centro sportivo La Gabbia. Le cause del rigo sono al vaglio delle forze dell'ordine: per i soccorso sono interventute 2 squadre della centrale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli che si sono occupati di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza il cortile e l'area interessata. Sul posto anche pattuglie di Polizia e Carabinieri.