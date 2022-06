Università e Il Ponte uniti per il Festival di Poesia Civile

Università del Piemonte Orientale e associazione culturale “Il Ponte” di Vercelli hanno sottoscritto un accordo per l’organizzazione congiunta della prossima edizione del Festival Internazionale di Poesia Civile. Con la firma di questo documento il presidente dell’associazione “Il Ponte”, Luigi di Meglio, e il rettore dell’UPO, Gian Carlo Avanzi, hanno inteso rafforzare e ampliare il patto di collaborazione già in essere tra le due istituzioni al fine di sviluppare insieme nuove sinergie organizzative per la diffusione del Festival di poesia civile, mettendo a fattor comune le competenze e le relazioni esistenti.

Il Festival Internazionale di Poesia Civile Città di Vercelli è l’unico festival italiano che riunisce le voci più significative di un tema importante della poesia contemporanea; è stato ammesso alla UNESCO’s World Poetry Directory e nel tempo ha acquisito un riconosciuto prestigio internazionale. Il Festival ha premiato per la carriera i massimi poeti del settore e ha attirato ospiti di fama internazionale per conferenze e reading. L’Università ha patrocinato il Festival fin dalla sua istituzione e il Dipartimento di Studi Umanistici, in tale ambito, ha collaborato all’organizzazione del “Premio di Traduzione di Poesia Civile inedita in Italia” dal 2011, attraverso i corsi di studio di Lingue Straniere Moderne e di Lingue Culture Turismo, mantenendolo riservato ai propri studenti. Il “Premio di Traduzione” ha sempre costituito parte integrante del Festival stesso.

Grazie a questa nuova collaborazione l’intento comune è quello di potenziare lo sviluppo qualitativo sia del “Premio di Traduzione” – ampliandolo a una dimensione interuniversitaria più ampia già a partire dal bando dell’edizione 2022 – sia, in prospettiva futura, dell’intero Festival, del suo apparato organizzativo e della sua portata legata sia alla ricerca scientifica sia all’impegno sociale, ricercando anche ulteriori sinergie.

I referenti dell’accordo saranno, per l’Università, Andrea Baldissera, quale referente scientifico, e Paolo Pomati, quale referente per l’attuazione dell’accordo e la divulgazione delle informazioni. Per l’Associazione Il Ponte le attività di raccordo, sia per il premio di traduzione sia per le altre attività del Festival, saranno svolte d Renato Bianco.