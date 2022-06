Riva Vercellotti (FdI): «Approvata la proposta di legge sui disturbi alimentari»

“Sono molto contento del risultato odierno, frutto di studio, comparazione, confronto e condivisione. Un passo in avanti verso la ridefinizione di norme e strategie per la prevenzione e cura dei disturbi alimentari.”

A dichiararlo il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti a margine della Commissione Sanità che ha visto il voto finale unanime sul testo di legge (“Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie”) che porta la firma del consigliere vercellese.

“Lo scorso autunno ho depositato una proposta di legge su questo tema – commenta Riva Vercellotti - considerando che, le pur apprezzabili prime risposte date in questi anni, non si sono comunque rivelate sufficienti ed efficaci, vista l’elevata mobilità passiva verso le altre regioni, le lunghe liste di attesa, la mancanza di un centro regionale e le criticità poste dalle associazioni delle famiglie ascoltate ancora in questa legislatura. Famiglie che non possono e non devono più sentirsi sole”.

Bulimia ed anoressia sono ormai problemi strutturali per molte famiglie, addirittura negli ultimi anni è stato registrato un incremento del 30% dei casi a livello nazionale, con 200.000 persone coinvolte solo in Regione Piemonte.

“Un trend aggravato proprio dal periodo pandemico – precisa Riva Vercellotti, relatore di maggioranza - che ha provocato una crescita esponenziale delle richieste di cura e ha visto anticipare l’età dell’inizio dei disturbi, coinvolgendo ora anche bambini e preadolescenti. Proprio l’emergenza Covid non solo ha causato l’aumento dei casi, ma ha messo in difficoltà il sistema sanitario, drenando risorse e personale verso la gestione dell’emergenza stessa. Ecco perché ho ritenuto fondamentale dare centralità a questo problema che riguarda soprattutto l’età evolutiva”.

“Sono anche contento perché il testo che avevo presentato lo scorso autunno, d’intesa con l’Assessorato alla Sanità e dopo aver studiato e confrontato tutta la legislazione e la disciplina nazionale, poi approfondito in un tavolo tecnico attraverso la partecipazione dei vari gruppi di maggioranza e minoranza – continua il Consigliere di Fratelli d’Italia - è stato mantenuto non solo in tutte le sue linee sostanziali ma anche in quelle di dettaglio e integrato da alcune ragionevoli osservazioni e altre proposte condivise in questi ultimi mesi.”

“Formazione, informazione, sensibilizzazione, coinvolgimento delle famiglie, delle scuole e dell’associazionismo sono tutti aspetti fondamentali nella fase di riconoscimento e nella prevenzione – prosegue Riva Vercellotti - Ugualmente importante però è la costruzione di un sistema di servizi di cura ispirato ai principi di umanizzazione, prossimità e integrazione sanitaria e socio-sanitaria. Non solo, in legge è stata richiamata l’importanza di costruire e valorizzare luoghi e percorsi di cura dedicati ai soli disturbi alimentari valorizzando la domiciliarità e cioè la famiglia, quale luogo privilegiato di cura.”