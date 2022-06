Tir ribaltato all'ingresso dell'autostrada: due feriti

Due persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale di Vercelli nel ribaltamento di un autoarticolato, avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 giugno, intorno alle 15,1, all'altezza dell'ingresso dell'autostrada A4 nel comune di Greggio.

Per i soccorsi sono intervenute una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco: il personale si è occupato di prestare i primi soccorsi ai tre occupanti che erano usciti autonomamente dal veicolo rovesciato su un lato ai margini della carreggiata.

Successivamente sopraggiungeva personale 118 che ha trasportato due degli occupanti in ospedale, dove sono stati ricoverati in codice giallo.

Viste le dimensioni del mezzo, le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del tratto si sono protratte per diverse ore: una pattuglia della Polizia stradale si è occuapta dei rilievi e della gestione della viabilità.