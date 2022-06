Museo Leone: torna "La cultura a portata di mamma"

Per l’undicesimo anno il Museo Leone presenta la rassegna “La Cultura a portata di mamma” che nel mese di luglio, dedicato alle mamme e ai papà (ma anche nonne/i, zie/i e cugini) con bimbi piccoli, apre le porte del museo a carrozzine e passeggini nella convinzione che l’arte, la storia e l’archeologia possano trasformarsi in una potente risorsa di benessere per tutti gli esseri umani anche a partire dai primi anni di vita.

Con lo slogan “Chi lo dice che diventare mamma significa non potere più frequentare i musei?” partono quattro appuntamenti studiati per venire incontro alle esigenze delle partecipanti, con una piccola nursery per cambiare i bambini e la possibilità lungo il percorso di sedersi per allattare o riposare.

La giornata dedicata alle famiglie sarà il mercoledì (6, 13, 20 e 27 luglio), con un doppio appuntamento per ciascuna data.

Il programma prevede quattro appuntamenti mattutini, alle ore 10, ospitando ogni volta professionisti diversi che si occupano di famiglie, mamme e bambini da vari punti di vista. Nei quattro pomeriggi invece i Servizi Educativi del museo proporranno alle 16 la possibilità, per gli adulti, di testare la nuova App del museo in libertà e gratuitamente, mentre per i bambini 3-5 anni saranno previste attività curiose e divertenti.

Mercoledì 6 luglio ore 10 “Una mattina tra i libri … antichi e moderni", attività in collaborazione con la Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica di Vercelli; mercoledì 13 luglio ore 10 MiniLab di Yoga in famiglia, laboratorio a cura di Laura Rasadevi, mercoledì 20 luglio ore 10 "Una passeggiata naturalistica… in museo", percorso a cura di Sara Ghirardi del Centro Ricerche Atlantide; infine mercoledì 27 luglio ore 10 è in programma un appuntamento in collaborazione con Associazione Crescere Vercelli

«Portare i bambini al museo - dicono dalla struttura di via Verdi - non è soltanto uno svago diverso dal solito, ma è soprattutto un percorso di crescita di tutta la famiglia e di avvicinamento alla cultura che può contribuire a formare cittadini più attivi, più informati».

Nei musei accreditati è possibile accedere gratuitamente con il Passaporto Culturale nel primo anno di vita del bambino; il Passaporto sarà consegnato anche a tutte le partecipanti alle visite al Museo Leone. Sono ammessi passeggini, carrozzine, fasce, mei tai e marsupi e bambini da 0-5 anni.

La prenotazione è obbligatoria entro il mezzogiorno del martedì precedente telefonando al 3483272584 o inviando una mail a didattica@museoleone.it