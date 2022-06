"Sentimenti Galanti": viaggio nel 700 tedesco con la Società del Quartetto

Torna Antiqua Vercelli per la Stagione della Società del Quartetto, giovedì 23 giugno, Museo Borgogna ore 21, con il concerto dell’ensemble Armonia Verticale composto dai flautisti Gianfranco Saponaro, Giulio De Felice, Susanne Geist, dal violoncellista Daniele Bovo, e da Davide Stefanelli al clavicembalo.

Il concerto, che ha per titolo "Sentimenti Galanti", conduce il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la musica strumentale tedesca della seconda metà del ‘700. Questo è un periodo di grandi cambiamenti sul piano artistico e culturale: se da un lato ci si allontana dal manierismo e dalla complessità compositiva della musica barocca per avvicinarsi ad un disegno musicale più semplice ed incisivo, dall’altro diventa un mezzo per impressionare e travolgere a livello emotivo un pubblico sempre più vasto ed esigente.

Composto principalmente da giovani musicisti di varia nazionalità e provenienti da diversi percorsi formativi nell'ambito della musica antica, l’ensemble Armonia Verticale si propone di esplorare e approfondire il repertorio strumentale e vocale del XVII e XVIII secolo secondo la prassi esecutiva storicamente informata su copie di strumenti d'epoca. Attraverso la ricerca e lo studio delle fonti musicali il progetto presenta vari programmi dal barocco al preclassicismo anche in forma di adattamenti con differenti organici.

I biglietti sono disponibili alla Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, ore 15,30-18,00 oppure si possono prenotare telefonicamente allo 0161255575 o con email: biglietti@quartettovercelli.it.