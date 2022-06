App e raccolta differenziata: come essere più sostenibili con l'aiuto del digitale

La raccolta differenziata è uno dei migliori strumenti a nostra disposizione per ridurre l'impatto ambientale ed essere più ecosostenibili: dividendo e conferendo correttamente i rifiuti, infatti, possiamo far sì che gran parte dei materiali vengano riciclati dando il via a un processo virtuoso, che limita lo spreco di nuove risorse e al contempo abbatte la quantità di spazzatura conferita in discarica o in termovalorizzatore. Per aiutare i cittadini a essere sempre più preparati su questo tema, si sono moltiplicate in questi anni le iniziative digitali che, tramite app per dispositivi mobili, permettono di avere in ogni momento a portata di mano tutte le informazioni utili per non sbagliare. Ecco le più interessanti.

Le migliori app per la raccolta differenziata

L'uso delle applicazioni mobili è oggi una consuetudine per giovani e meno giovani, che sfruttando la praticità dei dispositivi connessi a internet accedono rapidamente a informazioni e servizi di ogni genere. In questi anni sono diverse le iniziative locali e nazionali che hanno riguardato, in questo senso, il tema della raccolta differenziata, con app create appositamente per fornire suggerimenti e consigli, ma anche per accrescere la consapevolezza dei cittadini su un tema molto delicato.

Junker

Una delle app più utilizzate per la gestione della raccolta differenziata è quella sviluppata da Junker, che si pone come una sorta di assistente in casa capace di riconoscere i rifiuti e indicare come gettarli correttamente. Oltre a permettere di effettuare ricerche per tipologia di materiale, l'app Junker vanta anche una pratica funzione di lettura dei codici a barre, che in pochi secondi restituisce una scheda completa sui materiali di cui è composto quello specifico prodotto e su come va conferito.

Grazie alla geolocalizzazione, inoltre, Junker fornisce informazioni personalizzate anche sulle disposizioni in materia di rifiuti, che possono variare da Comune a Comune, consentendo così di non sbagliare busta e giorno di conferimento.

Riciclario

Simile per molti versi a Junker è Riciclario, una comoda guida via app che supporta i cittadini nelle azioni di divisione e riciclo dei rifiuti. Su Riciclario abbiamo a disposizione, tra le diverse funzioni, un vasto dizionario che riporta i diversi tipi di oggetti e di materiali con informazioni sulle modalità di raccolta, un lettore di codici a barre simile a quello descritto in precedenza, e una bacheca del riuso, ossia un luogo virtuale di scambio di oggetti abbandonati o inutilizzati, che in questo modo anziché finire tra i rifiuti vengono portati a nuova vita.

Riciclario, tra l'altro, si rivolge anche ai Comuni e alle aziende di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale, che attraverso il supporto dell'app possono facilitare la comunicazione con i cittadini e migliorare l'intero ciclo della differenziata attraverso la partecipazione di tutti.

Rifiutologo

Un'altra interessante applicazione sulla falsa riga delle precedenti è Rifiutologo, uno strumento molto comodo e facile da utilizzare attraverso cui scoprire immediatamente come vanno suddivisi i materiali che compongono un prodotto e come avviarli correttamente verso il riciclo. Rifiutologo, inoltre, fornisce informazioni su isole ecologiche, calendari di conferimento e raccolte speciali, rappresentando dunque una guida completa alla portata di tutti.