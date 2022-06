Giovani protagonisti dell'innovazione: due progetti del Comune di Vercelli

Si chiama “LAI.V - Laboratori di Animazione e Innovazione - Vercelli”, ed è un progetto cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili - anni 2020 e 2021 e promosso da Anci. L'obiettivo è proporre ai giovani vercellesi di mettersi in gioco per partecipare alla produzione di eventi e manifestazione che coinvolgano altri giovani.

«Il progetto LAI.V, finanziato con oltre 100 mila euro – dice il sindaco, Andrea Corsaro – intende lanciare due sfide a tutti i giovani che vorranno impegnarsi e partecipare di persona a ideare attività ed eventi per coinvolgere altri giovani e aiutare a innovare la comunicazione dei piccoli imprenditori del distretto del commercio».

La prima sfida vuole coinvolgere un gruppo di giovani attivi, chiamati a progettare e realizzare attività ed eventi di interesse giovanile, dando spazio all’espressione artistica, all’innovazione e alla creazione di informazioni di qualità e contribuendo a rendere il nuovo spazio per i giovani di via Laviny – dove ha sede l’Informagiovani e sono attivi i giovani del Servizio civile di Vercelli – un punto di riferimento culturale per i giovani e un laboratorio educativo.

La seconda sfida coinvolge giovani interessati alla comunicazione digitale e al marketing per sperimentarsi accanto ad Ascom nell’aiutare i piccoli imprenditori e commercianti ad innovare la comunicazione e promozione della propria attività.

Accanto al Comune di Vercelli con il proprio Informagiovani, sono partner del progetto Co.Ver.Fo.P., Ascom e Formater, Confartigianato, l’Associazione Yepp Italia, partner della Fondazione Compagnia di San Paolo per le politiche giovanili, l’Associazione giovanile 6023 - Unione degli Studenti Universitari Piemonte Orientale e l’Associazione giovanile Itaca.

«Il progetto è un’occasione importante per il territorio – aggiunge Emanuele Pozzolo, assessore alla Politiche giovanili – ma è soprattutto un’opportunità per i giovani di sperimentarsi e di imparare facendo, accanto ad operatori che li aiuteranno ad essere protagonisti, sia per ideare e gestire eventi di cultura giovanile, a cominciare dagli appuntamenti estivi come la Festa della musica e la Maratona Rock sia a supporto delle attività di comunicazione e sviluppo del distretto del commercio».

Nel prossimo periodo è prevista la creazione di un gruppo operativo di giovani, costituito dalle associazioni coinvolte, dai giovani del Servizio civile e da tutti i giovani che vorranno aggregarsi. Sarà anche a breve pubblicato un avviso per candidarsi a svolgere un tirocinio retribuito all’interno dei due gruppi di giovani innovatori che accetteranno le sfide proposte.

Per Info: contattare l’Informagiovani al numero 379 101 5881, vedere su www.vercelligiovani.it la sezione dedicata al progetto, scrivere alla mail informagiovani@comune.vercelli.it o recarsi di persona presso la nuova sede dell’Informagiovani, in Via Laviny 67.