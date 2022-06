Biud10: torneo di calcetto in ricordo di Andrea Bodo

Dopo due anni di stop, torna uno degli appuntamenti più attesi di Biud10: sabato 2 luglio sul campo di calcio di Caresanablot, si disputerà un mini torneo di calcio non competitivo organizzato nel ricordo di Andrea Bodo.

L’inizio è previsto alle 9.30 e al termine degli incontri verso le 12.30 ci sarà una succulenta grigliata con birra a volontà: le iscrizione all’evento 10XSempre sono 25 euro per chi gioca (la quota comprende maglietta, grigliata, bevande e birra illimitata); 20 euro per partecipare alla grigliata e 10 euro per i bambini. Le iscrizioni si chiudono il 30 giugno e possono essere comunicate alla sede di Biud10 in via Verdi. Come sempre il ricavato verrà utilizzato per i progetti dell'associazione, tra i quali sta riscuotendo molta attenzione quello dedicato a 49 bambini ucraini esuli a Vercelli ai quali Biud10 sta pagando il centro estivo.

“Estate Insieme!” organizzato da Comune, Curia, Coop. Start e Alemar ha preso il via il 14 giugno e accoglie 229 bambini di cui 49 ucraini e 29 con disabilità.

Biud10 si è impegnata a coprire le spese per tutti i 49 bambini Ucraini per tutta la durata del centro estivo: 7 settimane dal 13 giugno al 29 luglio e si è resa disponibile a coprire i costi anche in caso di prolungamento del centro estivo alle prime settimane di settembre.

«L’importo totale donato da Biud10 per questo progetto è di circa 17.500 euro - precisano dall'associazione -. Ringraziamo Elena Lo Priore, sostenitrice di Biud10, che ci ha dato l’idea di questo progetto e i tanti donatori, aziende e privati, che hanno dato il loro contributo per questo progetto. Un grazie particolare all’azienda Riso Viazzo che ha coperto buona parte dei costi con una generosissima donazione».