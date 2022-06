Pannelli fotovoltaici a fuoco alla Meeting Art -VIDEO

Incendio di un pannello fotovoltaico, nella mattina di domenica, alla Meeting Art: poco dopo le 10,30, una colonna di fumo si è sollevata dalla sede della casa d'aste, in corso D'Adda.

Per i soccorsi sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale del Comando Vigili di Vercelli: nessuna persona ha riportato problemi a causa dell'incendio, ma l'intervento delle squadre si è prolungato per le opere di spegnimento e messa in sicurezza del sito. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia.