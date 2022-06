Vallotti, sabato spazio all'orchestra; domenica c'è la Cavalleria Rusticana

Un palco, una scuola, musica, canto, talento e giovani occhi pieni di futuro: ecco gli elementi fondanti del “FestiVall2022” organizzato dall’Istituzione di Musica “F.A. Vallotti” di Vercelli che si terrà nei giorni 17, 18, 19 giugno presso il Teatro Civico di Vercelli.

Culmine del percorso accademico annuale, il FestiVall si prepara in realtà fin dall’inizio dell’anno, giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, prova dopo prova. La possibilità di esibirsi in un concerto finale è molto importante per una Scuola di musica ma ancor più per gli allievi che la frequentano, perché è una prova che arricchisce la loro esperienza, dando loro modo di porsi un obiettivo concreto e di poter aggiungere un momento emozionale al proprio percorso di studi.