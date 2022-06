Tanti auguri a Pierina Bobba Giobellina, al traguardo dei 101 anni

Santhià festeggia i 101 anni di Pierina Bobba Giobellina, longeva concittadina che ha superato il secolo di vita in gran forma e mantenendo inalterata la sua curiosità verso il mondo e la gentilezza verso le persone.

In occasione del compleanno, il sindaco Angela Ariotti è andata a trovare la festeggiata e ha scambiato con lei qualche parola.

«Ho trovato, come già mesi fa, una signora lucida, che legge il giornale senza occhiali e che si commuove per le attenzioni e le premure che le vengono riservata», commenta Ariotti. Un bel modo per vivere serenamente una fase della vita che poche persone hanno la fortuna di attraversare.