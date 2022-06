Via Palli: cestello incastrato in un oblò del palazzo

Un cestello è rimasto incastrato in uno degli oblò di una palazzina di via Natale Palli dove era stato posizionato per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione.

Per rimuovere il mezzo, che si trovava in una posizione davvero precaria e mettere al sicuro l'operaio che lavorava all'interno, è stato necessario far intervenire una squadra del vicino comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La persona coinvolta risulta fortuntamente illesa: sul posto è presente una pattuglia della Polizia locale per il presidio e la gestione della viabilità.