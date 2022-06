Bonaccio: «Un grande risultato, frutto di 5 anni di lavoro. Sara Costa premiata per la sua campagna leale»

«E’ un risultato atteso perché abbiamo lavorato bene nei cinque anni passati e dunque ritenevamo di poter avere il consenso necessario per proseguire nel nostro lavoro»: sono le prime dichiarazioni, rilasciate a caldo dal neo sindaco Fabrizio Bonaccio.

Bonaccio e il suo gruppo, ringraziando gli elettori e gli altri candidati, iniziano a impostare il lavoro dei prossimi cinque anni nella prospettiva dell'impegno e della concretezza.

«E' stata una sorpresa avere la lista di Sara Costa così vicino a noi, tanto che in alcuni momenti dello scrutinio ci ha impensierito - commenta Bonaccio -: una bella competizione, con una lista che ha combattuto lealmente in questa campagna elettorale, che in certi tratti è stata molto tesa e molto aspra. Sono molto contento del risultato: da stamattina alle 8 sono in Comune a lavorare, in settimana nominerò il vicesindaco e gli assessori e la settimana prossima faremo il primo Consiglio Comunale».