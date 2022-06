Traverse letto: come e quando è opportuno utilizzarle

Le traverse letto per le persone disabili e per gli anziani si presentano come dispositivi sanitari attraverso i quali è possibile garantire un riposo più comodo attraverso un incremento del livello di comfort. Si tratta di accessori che sono indispensabili per i soggetti che, per colpa di un trauma, di una malattia o dell’avanzare dell’età, hanno problemi di mobilità. Con le traverse letto si può proteggere qualunque tipo di superficie che in teoria potrebbe entrare a contatto con liquidi come l’urina. È possibile acquistare questi prodotti sul sito web di AMioAgio, brand specializzato nella fornitura di articoli per l’igiene personale e ausili assorbenti di qualità elevata.

Asciutti e ben riposati

Le traverse salvaletto di alta qualità fanno sì che possa essere assicurato il massimo asciutto per tutte le perdite di urina, a prescindere dalla loro quantità. Tutto ciò comporta una qualità del sonno più elevata. Impiegare le traverse non è per niente complicato, dal momento che esse devono essere posizionate come se si trattasse di un lenzuolo. Dopo che le traverse sono state collocate sul lenzuolo o sul coprimaterasso, non bisogna far altro che fissarle usando le ali che sono presenti su tutti e due i lati. Così, la superficie è igienica e ben protetta. A quel punto la persona si può sedere o sdraiare per una notte intera o anche solo per pochi minuti, senza avere la preoccupazione dei propri bisogni. È evidente che tali accessori sono molto utili sia per le persone che li utilizzano sia per i caregiver, vale a dire chi si prende cura di loro. Insomma, comodità e versatilità a beneficio di chiunque.

Come sono fatte le traverse letto

Le traverse devono essere posizionate in senso orizzontale rispetto al materasso, dove andranno a occupare uno spazio di 80 centimetri. Sotto il materasso devono essere messe le ali laterali, grazie a cui le traverse rimangono bloccate, a prescindere dalla quantità di tempo in cui la persona rimane a letto. È possibile adoperare questi accessori anche per persone che hanno perdite di pus o di liquido dopo aver subìto delle ferite importanti. Le traverse vanno bene per letti singoli o per letti a una piazza e mezza; esse consentono di coprire la zona in cui le perdite risultano più abbondanti, che è quella lombare. La scelta della posizione migliore, in ogni caso, varia in base alle caratteristiche della persona, e in particolare alla sua altezza. Di conseguenza la traversa può essere collocata più o meno in alto.

I benefici offerti dalle traverse

L’igiene e la comodità sono due dei più significativi vantaggi offerti dalle traverse letto, che si fanno apprezzare anche per la loro versatilità. Esse, infatti, si adattano a molte superfici differenti e si prestano a essere usati per vari scopi. Si tratta di una barriera di protezione vera e propria a fronte di possibili perdite; si possono impiegare non solo a letto, ma anche sulla sedia, sul divano o sulla poltrona. Ci sono, poi, delle traverse usa e getta che, come il loro nome lascia intuire, vengono buttate dopo che sono state utilizzate. Diverso è il caso delle traverse lavabili, che si possono lavare dopo che si sono sporcate. Non esiste una soluzione migliore dell’altra, e sono gli utilizzatori a stabilire quale sia il prodotto da preferire.

Come devono essere fatte le traverse letto

Sono numerose le caratteristiche che devono essere prese in considerazione in vista dell’acquisto di una traversa: per esempio la semplicità di utilizzo che caratterizza questo accessorio e il comfort che è in grado di garantire. Di conseguenza, è indispensabile che le traverse siano morbide e al tempo stesso resistenti, per assicurare la piena libertà di movimento agli utenti, che così non rischiano di strapparle o anche solo di sfregarsi la pelle. Tutte le traverse sono formate da un telo impermeabile, che è quello che entra a contatto con la superficie da proteggere (per esempio la poltrona o il letto) e da un telo assorbente, che invece è quello a contatto con la cute. Di conseguenza, ogni traversa letto è formata da due strati, la cui azione combinata garantisce una protezione ottimale.

I materiali di composizione delle traverse letto

La parte assorbente di una traversa letto è formata dallo stesso materiale di cui sono composti i pannoloni tradizionali, in grado di assorbire una quantità di fluido più che consistente. Ogni confezione riporta la capacità di assorbenza, che viene indicata da un certo numero di goccioline compreso tra 1 e 4: ovviamente più sono le goccioline e maggiore è la capacità assorbente. Per esempio, le traverse che hanno quattro goccioline si possono usare per una giornata intera. La protezione del materasso viene assicurata dalla piena omogeneità del materiale assorbente.