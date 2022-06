Sette comuni al voto per il rinnovo del Consiglio comunale: il centro più grande è Borgosesia

Urne aperte, dalle 7 alle 23, nei sette comuni vercellesi dove, insieme ai referendum sulla giustizia, si vota per il rinnovo del Consiglio comunale. Nessuno dei centri interessati dal voto supera i 15mila abitanti, dunque l'elezione avverrà a turno unico.

A Borgosesia, seconda città della provincia per popolazione, è corsa a quattro per eleggere il successore di Paolo Tiramani. In corsa ci sono Fabrizio Bonaccio che guida "Borgosesia oggi e domani"; Sara Costa alla guida della lista "Sara Costa con Borgosesia"; Claudia Marchesini con la lista "Marchesini sindaco. E' primavera a Borgosesia" e Corrado Rotti con l'omonima lista.

Sfida a tre a Varallo per il dopo Eraldo Botta: Pietro Bondetti è il candidato sindaco alla guida dell'omonima lista; Renato Bertoli guida "ViviAmo insieme Varallo" e Marco Ricotti si candida a primo cittadino con la lista "Varallo oggi per il futuro - Ricotti sindaco".

Due le liste in corsa a Saluggia: anche qui il primo cittadino uscente, Firmino Barberis, non si può più ricandidare. Gli aspiranti sindaci sono Libero Farinelli per la lista "Insieme per la nostra gente", e Claudio Relino alla guida di "Progetto Nuova Saluggia".

Tre liste in corsa a Ghislarengo sono tre le liste dove Martina Rinolfi, primo cittadino uscente, cerca la riconferma alla guida di "ObiettivoComune2.2"; Francesco Carbone è il candidato di "Ghislarengo per voi" e Luigi Lazzaretti corre per "Italexit Paragone".

A Ronsecco sono addirittura quattro le formazioni in corsa: Davide Gilardino cerca la riconferma con "Insieme per Ronsecco"; Laura Osenga guida "Via liste civetta"; Riccardo Foti è il candidato di "Italexit con Paragone" e Romolo Caiazza è alla guida di "Partito gay Lgbt+".

A Civiasco i candidati sindaco sono Davide Calzoni, alla guida di "Per Civiasco", e Carlo Cerli, per la lista "La caplina d' Civiasc".

Miriam Giubertoni, con la "Lista civica Campertogno 2022" è la sola candidata in corsa nel centro valsesiano che va al voto anticipato.