«Complimenti a Francesca, che si sta affermando nella boxe»

Nel corso dell'anno ha ottenuto importanti affermazioni e, nelle prossime settimane, parteciperà a uno stage nazionale ad Assisi. Venerdì mattina, in Sala Giunta il sindaco Andrea Corsaro e l’assessore allo Sport Domenico Sabatino, hanno incontrato Francesca Dell’Aquila, promessa dello sport vercellese, che si è distinta nel pugilato, per farle i complimenti per i risultati ottenuti e gli auguri per il futuro.

La giovanissima atleta nel marzo scorso si è classificata prima per la categoria 60kg Schoolgirl al Torneo Nazionale “Mura” a Chianciano Terme e sta ottenendo prestigiosi riscontri.

«E' sempre una gioia condividere un successo facendo i complimenti di persona agli atleti, ai tecnici che li preparano e ai dirigenti sportivi che gestiscono le attività», ha detto il sindaco Corsaro.

«Siamo soddisfatti dei risultati dei nostri sportivi che si distinguono in tutti gli ambiti – continua l’assessore Sabatino – cerchiamo di sostenere le società sportive e siamo sempre pronti ad ascoltare le loro necessità».

Hanno accompagnato la campionessa Francesca Dell’Aquila, il tecnico Gianni Caccavo e il presidente del Boxing Club Vercelli Antonio Bisceglia.