Misure per la sicurezza urbana, Lega soddisfatta

Riceviamo e pubblichiamo.

Come gruppo consiliare e come delegazione presente in giunta, afferenti al movimento Lega Salvini, non possiamo che essere soddisfatti da quanto emerso nella conferenza stampa partecipata dal sindaco Andrea Corsaro e dal comandante della Polizia locale Ivana Regis nella mattinata di venerdì nella sala consiliare.

Un’azione di contrasto alla mancanza di educazione civica, per usare un eufemismo, e di prevenzione e contrasto alle varie attività non legali che vengono perpetrate sul territorio. Come movimento politico è nelle nostre corde e soprattutto nei nostri convincimenti che quanto emerso sia completamente condivisibile, sia perché frutto di concertazione nell’attività di giunta, che di indirizzo, azione di competenza consiliare, da parte del gruppo consiliare.

La sinergia con le altre forze dell’ordine sarà quel valore aggiunto per un contrasto maggiore alla cosiddetta mala movida. Ci associamo al plauso indirizzato agli agenti della polizia municipale e al loro comandante, con cui c’è una concertazione quotidiana.

Il sindaco ha dimostrato particolare attenzione e sensibilità alle tematiche che sono sotto gli occhi di tutti e ai suggerimenti pervenuti da chi in questi tre anni non ha mai dubitato un solo attimo della competenza e capacità amministrativa di quest’ultimo. Suggerire, concertare è quanto di quotidiano sia la giunta che il consiglio mettono in campo, forti di una reciprocità che rimane segno distintivo della coalizione di centro destra.

Come Lega ci siamo presentati tre anni addietro agli elettori con precise indicazioni come da mandato fiduciario dei cittadini elettori e su questo mandato abbiamo basato la nostra azione amministrativa. Un’ azione che pone le sue fondamenta sul “gioco di squadra”, al di la di chi sia il titolare della delega del momento si lavora in un’unità d’intenti per il raggiungimento del risultato.