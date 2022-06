Statua di Cavour e investimenti nella cultura: la lettera di Massazza

Gentile Direttore,

leggendo con attenzione la lunga replica del sindaco Daniele Pane alla nostra lettera aperta sul trasferimento della statua decapitata di Cavour (dal museo Leone alla fondazione di Santena), penso francamente che non abbia compreso l’oggetto della nostra critica: non abbiamo contestato la volontà e l’impegno della sua Giunta a recuperare e dare lustro al borgo di Leri (ci mancherebbe, era un punto del programma elettorale e delle linee di mandato della lista “Trino Robella migliore”), abbiamo semplicemente e legittimamente (come cittadini e contribuenti trinesi) chiesto perché, proprio in virtù del progetto culturale di cui sopra, non tenere ed esporre la statua in un luogo sicuro a Trino, temporaneamente, ma addirittura disporne un nuovo spostamento, con una spesa di 6.000 euro; ed a questa precisa domanda il sindaco, per conto dell’assessore alla Cultura Cottali, non ha risposto (magari risponderà, per la sua parte, l’associazione L.E.R.I.).

Ancora, il sindaco mi chiede quale fosse, in qualità di assessore alla Cultura della giunta Portinaro (in realtà ricoprii l’incarico per meno di un anno e non per cinque) “il progetto culturale per il rilancio del Borgo e la valorizzazione della statua”, aggiungendo che “mai nei 5 anni di mandato si è preoccupata di Leri e della statua di Cavour”: al netto dei pochi fondi a disposizione delle pubbliche amministrazioni in quegli anni, per cui un tale eventuale progetto non avrebbe potuto avere adeguata copertura, per scelta il rilancio di Leri non è stato inserito nelle linee del nostro mandato; più modestamente ci eravamo ripromessi di promuovere la cultura potenziando, ad esempio, la biblioteca comunale, e durante il primo anno rinnovammo radicalmente la sezione per i ragazzi, istituimmo la sezione di storia e delle pubblicazioni locali, azzerammo il costo della tessera per gli studenti ecc; non risulta invece che, limitandoci qui ad esaminare il servizio della biblioteca, a un anno dalla fine di questo mandato siano stati mantenuti gli impegni presi in campagna elettorale (postazioni interne p.c. pubbliche, postazioni di lettura esterne per i mesi estivi ecc.).