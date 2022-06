Vendeva alcol ai minori, locale sanzionato. Fracassoni in centro: il Comune e associazioni di categoria puntano sulla prevenzione

Un primo assaggio c'è stato lo scorso fine settimana quando un esercente, calcando un po' troppo la mano rispetto alla possibilità di fare musica live, ha lasciato gli avventori cimentarsi nel karaoke fino alle 3 di notte, per chiudere poi la serata con lo scoppio di un mortaretto: a parte la notte in bianco passata dai residenti della zona, la vicenda ha riportato di attualità l'annosa questione del rispetto della quiete pubblica in centro.

«Un comportamento non tollerabile – chiarisce il sindaco Andrea Corsaro -: l'amministrazione ha dato e continuerà a offrire il massimo appoggio a tutte le iniziative che portano visitatori in città, ma ogni attività dev'essere fatta nel rispetto delle norme e dei regolamenti».

In occasione delle manifestazioni di maggio e giugno, la Polizia municipale ha svolto servizi straordinari notturni, sanzionando un bar che vendeva alcol ai minori, un altro locale che somministrava alimenti e bevande senza la relativa autorizzazione e due locali che avevano allestito dehors privi di permessi. Infine sono stati anche sanzionate due persone sorprese a urinare in strada.

«Vercelli è stata tra le prime città a emettere ordinanze contro la vendita di alcol ai minori e nel nostro regolamento è inserito il divieto di vendere bottiglie di vetro per asporto - aggiunge Corsaro - Le regole ci sono ed è bene che tutti le rispettino».

Anche per questo il Comune ha organizzato un primo incontro con Ascom e Confesercenti, mettendo a punto con loro un protocollo che le associazioni di categoria invieranno ai propri associati per puntualizzare alcune criticità e ricordare le norme da rispettare.

Il tema verrà portato dal sindaco anche al Comitato per l'ordine e la sicurezza: dove il Comune arriverà con la disponibilità della Polizia locale a partecipare ai turni organizzati, nei fine settimana, tra le 22 e le 4 del mattino. «L'integrazione tra le forze dell'ordine - precisano il sindaco e la comandante Ivana Regis - già stata sperimentata nel 2021, in occasione della campagna di controlli estivi decisi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e coordinati dalla Questura e anche quest'anno siamo disponibili a ripetere i controlli».

Inoltre il Comune, limitatamente al centro storico e al fine settimana, sta anche valutando di emettere un'ordinanza che vieta la vendita dei prodotti dai distributori h24 tra mezzanotte e le 6 del mattino (orario nel quale è già vietata la vendita di alcolici).

«La tranquillità e la sicurezza del territorio sono temi che ci stanno a cuore – conclude Corsaro - e sui quali la Polizia locale opera con grande impegno, portando avanti anche alcune indagini su delega della Procura. L'obiettivo di valorizzare la città, di creare occasioni positive per il commercio è senz'altro condiviso da tutti: allo stesso modo, però, dev'essere condiviso anche il rispetto dei regolamenti comunali, delle norme sullo smaltimento dei rifiuti e delle leggi in materia di somministrazione degli alcolici e rispetto della quiete pubblica».