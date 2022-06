Si danno alla fuga dopo l'incidente: 8 automobilisti nei guai

Nei primi quattro mesi dell'anno nove automobilisti si sono dati alla fuga dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sul territorio cittadino: otto sono stati individuati grazie all'esame delle immagini di videosorveglianza; altre 23 persone hanno fornito dichiarazioni difformi sulla dinamica dell'incidente rispetto a quanto poi accertato dalla Polizia locale attraverso l'esame delle immagini. Sono solo alcuni dei dati che dimostrano l'importanza della videosorveglianza nel garantire la sicurezza del territorio forniti, venerdì mattina, dal sindaco Andrea Corsaro e dalla comandante della Polizia locale, Ivana Regis.

Sempre grazie al posizionamento di foto-trappole e all'esame dei video, nei primi quattro mesi del 2022 sono state accertate 64 violazioni non riconducibili a infrazioni del Codice della Strada: 45 di esse sono relative all'abbandono o all'errato conferimento di rifiuti. E, in tema di tutela ambientale, in quattro mesi, i civich hanno effettuato ulteriori 56 interventi di tutela del suolo pubblico.

Nelle ultime settimane una persona è stata denunciata per l'imbrattamento del sottopasso di corso Tanaro, mentre tre minorenni sono stati identificati per l'analogo danneggiamento dei bagni pubblici di parco Camana.

«La videosorveglianza è fondamentale nell'attività della Polizia locale» dice il sindaco, annunciando che «il progetto di potenziamento del circuito, finanziato con 100mila euro dal ministero e 100mila euro con fondi comunali è in fase di appalto: entro i primi mesi del 2023 verrà ampliata la rete della videosorveglianza con 24 telecamere nuove posizionate tra corso Prestinari, la rotonda tra corso Fiume e via Paggi, largo Brigata Cagliari, la rotonda tra via Tasso, via Trino e via Foscolo, piazza Cesare Battisti e piazza Mazzucchelli.

«Oltre alle videocamere – ha spiegato Regis – verrà implementato il sistema di gestione della sala operativa, integrandolo con quello della Questura, dei Carabinieri, e della Guardia di Finanza in modo da offrire la possibilità di un controllo in diretta h24».

Un investimento che l'amministrazione vede soprattutto come strumento di prevenzione e di rapido intervento nelle eventuali situazioni di emergenza.