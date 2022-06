Ragazzo si infortuna sul greto del fiume Sesia

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di venerdì 10 giugno, per un ragazzo che si è infortunato nella zona impervia della riva del fiume Sesia sotto il ponte di Agnona.

Per il recupero del giovane, che non risalire autonomamente fino alla strada, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanentemente di Varallo Sesia è intervenuta per in assistenza alla medicalizzata del 118: il personale si è occupato di mettere in sicurezza e trasportare il giovane fino all'ambulanza per affidarlo poi alle cure dei sanitari.