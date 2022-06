Piazza Cesare Battisti, restauro in vista per il monumento ai Caduti

Restauro in vista per il monumento del Gartmann

«L'area verde di piazza Cesare Battisti è transennata per motivi di sicurezza: il monumento ai Caduti deve essere restaurato e dunque è del tutto strumentale la polemica che il Pd ha sollevato sulla presunta mancata manutenzione del verde». Arriva nel corso della conferenza stampa per la presentazione della stagione estiva dell'ex Enal, la prima risposta del sindaco Andrea Corsaro all'interrogazione presentata mercoledì dal Partito democratico.

Il problema che ha portato a posizionare prima le transenne e adesso la banda bianca e rossa per vietare l'accesso al prato non deriva dal verde, ma dalle condizioni dell'opera in bronzo di Attilio Gartmann, gruppo monumentale che rende omaggio ai Caduti, che presenta una serie di problematiche proprio nella parte interna del metallo.

«Stiamo aspettando che il restauratore incaricato possa mettersi all'opera - spiega ancora il sindaco -: dovrà intervenire sul bronzo del monumento e, finché l'intervento non sarà completato, è opportuno che l'area sia interdetta a scopo precauzionale. Nemmeno a noi piace vedere le aree della città transennate e per questo ci siamo adoperati per arrivare a una soluzione del problema».