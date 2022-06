Da sabato primi tuffi all'ex Enal

Da sabato 11 giugno si torna a nuotare all'ex Enal di via Tasso. Ultimati i "ritocchi" sul telo di impermeabilizzazione della vasca, la piscina comunale può riaprire i battenti per una stagione estiva che si annuncia meno complessa - almeno sul versante Covid - rispetto al 2020 e al 2021.

Ombrelloni e lettini sono già schierati, la vasca è stata oggetto nelle scorse settimane di alcuni interventi di manutenzione e nell'area verde davanti alla cassa e al bar si sta ultimando la sistemazione del verde.

La gestione dell'impianto comunale resta in capo alla società Aquafit di Casale che anche negli anni scorsi si era occupata della struttura: rodate le diverse proposte di abbonamento (il biglietto feriale per tutto il giorno è di 7,50 euro) e le formule di ingressi scontati per chi vuole nuotare in pausa pranzo oppure dopo le 16,30. Confermati anche l'orario di apertura 10-19 e la creazione delle corsie riservate a chi vuole solamente nuotare che avevano raccolto molti consensi l'estate scorsa. Nel corso dell'estate tornerà, probabilmente, anche l'angolo lettura con lo scaffale aperto a cura della biblioteca civica.

«L'impianto torna ad accogliere i vercellesi con l'erba sintetica che rende più piacevole la zona del bordo vasca. L'ex Enal, vasca storica, è da sempre considerata la piscina della città» dice il sindaco Andrea Corsaro, presente insieme al vice Massimo Simion, all'assessore Emanuele Pozzolo, ai consiglieri Stefano Pasquino e Francesco Iacoi e alle dirigenti del settore Sport e Cultura, Margherita Crosio, e Lavori pubblici, Liliana Patriarca. La presentazione della stagione estiva - che sembra partire sotto i migliori auspici visto che nella mezz'ora di conferenza stampa sono state almeno sei le persone che si sono presentate alla cassa dell'impianto per chiedere informazioni su orari e ingressi - è stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione degli impianti vercellesi.

«La riconversione della vasca del Centro Nuoto - aggiunge Simion - è decisamente a buon punto: la ditta sta piastrellando l'impianto ed entro metà estate i lavori dovrebbero essere conclusi. Intanto il Comune ha ottenuto un milione e 200mila euro per la riqualificazione di via Prati, impianto coperto sul quale faremo un investimento strategico per il settore giovanile ma anche per le attività di riabilitazione. Infine vorrei sottolineare che abbiamo candidato l'ex Enal a un ulteriore bando: se otterremo i 500mila euro richiesti potremo effettuare interventi importanti su questa vasca che risale agli anni '30 e dove generazioni di vercellesi hanno imparato a nuotare e trascorso le proprie estati».

Sottolineando che i tre impianti «fanno parte di un'offerta che si integra e che è stata studiata sulla base dei bisogni della città», il sindaco e la dirigente Patriarca hanno poi fatto il punto sull'intervento che interesserà l'ex Enal e l'ex cinema Astra. «Attualmente - spiega la dirigente -, come prevedono le regole del bando, il progetto esecutivo è in fase di validazione da parte di una società di Milano. In luglio sarà predisposto il bando di gara che si chiuderà entro l'inizio di agosto e al quale speriamo risponda un buon numero di ditte». Dopo le ferie si procederà con l'apertura delle buste e con le successive pratiche di verifica delle offerte previste dalla legge. Entro ottobre si dovrebbe arrivare alla firma del contratto che darà il via ai lavori.

In 440 giorni l'ex cinema Astra diventerà il secondo teatro cittadino e la parte storica del complesso che si affaccia su piazza Cesare Battisti verrà riconvertita a spazio per la cultura e gli eventi.