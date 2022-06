Fragapane replica a Stecco: La nostra interrogazione fa riferimento a fondi di provenienza statale

Ieri come Partito Democratico abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco rispetto all’assenza di Vercelli tra le città, elencate nella nota del sito della Regione Piemonte, destinatarie di fondi per il supporto alle persone senza fissa dimora.

L’interrogazione è lo strumento che i consiglieri comunali hanno per approfondire questioni anche molto tecniche a partire dai documenti disponibili, in questo caso la pagina del sito e la delibera della Regione Piemonte (n. 29-5023 del 13 maggio 2022), agevolmente accessibili da consiglieri comunali e regionali.

Il Consigliere Stecco, che ringrazio per la celerità, ha subito risposto. Peccato che, dai documenti in nostro possesso, la sua risposta sembra fare riferimento a fondi europei, per i quali erano stati individuati come destinatari cinque capoluoghi di provincia, considerati nel 2016 territori in cui maggiormente si concentrano fenomeni di marginalità estrema.

La nostra interrogazione fa invece riferimento a fondi di provenienza statale, per i quali sia il sito che la delibera della Regione fanno riferimento esplicito a tutte e sette le città capoluogo di Provincia, più Torino, come potenziali destinatari, per poi non citare Vercelli tra i soggetti che hanno ricevuto i finanziamenti. Vercelli, che, come si legge nell’allegato alla delibera della Regione (pagina 48), aveva ricevuto risorse da questa programmazione già nel 2018, per 66mila euro circa.

Di conseguenza, o la Regione ha sbagliato i contenuti del proprio sito e delle relative delibere, oppure il Consigliere della Lega ha mischiato nella sua risposta progettualità differenti.

In ogni caso l’interrogazione era a maggior ragione ancor più necessaria, dato che sembra evidente che non vi sia completa chiarezza su questo tema, che ha un impatto forte su persone fragili che hanno bisogno di supporto.

Ringraziamo in ogni caso il Consigliere Stecco per la collaborazione e l’immediata attenzione dedicata alla nostra interrogazione. Tendenzialmente i tempi di risposta della Giunta sono molto più lenti, soprattutto quando fa comodo, ed è quindi apprezzabile il suo intervento in sostituzione al Sindaco. Soprattutto dopo che nell’ultimo consiglio comunale un assessore della sua giunta ha dichiarato di non volere alcun dialogo con la minoranza.