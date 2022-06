Come funziona il sistema di autoesclusione dei casinò italiani?

Sono in molti a chiedercelo e non solo. Infatti questa è una delle domande più frequenti che vengono poste all'interno dei vari motori di ricerca, Google su tutti. Per questo motivo, quindi, abbiamo deciso di spiegare brevemente questo particolare procedimento. Intendiamo fare un po' più di chiarezza su questo particolare aspetto dell'Igaming che, ancora oggi, tende a confondere diversi giocatori.

Infatti, non tutti sono a conoscenza del fatto che all'interno del nostro territorio, cioè quello italiano, esiste un limite d'ingresso per i luoghi adibiti al gioco d'azzardo, ma è così anche online? Ovviamente esistono delle differenze che andiamo a vedere meglio in dettaglio qui di seguito.

Cosa è l'austosclusione?

Negli ultimi anni il fenomeno della ludopatia, cioè della dipendenza del gioco, è cresciuto tanto che si parla di un milione di persone circa che sono afflitte da questa patologia. Così, l'agenzia italiana delle dogane e dei monopoli, incaricata di vigilare sulle attività del gioco d'azzardo ha istituito il procedimento di autoesclusione, ma di che cosa si tratta?

Questa pratica serve per evitare che i giocatori finiscano con l'indebitarsi ritrovandosi poi ad avere influenze negative derivanti dal gioco sugli altri aspetti della loro vita, professionale e privata.

I numeri riguardanti il fenomeno della ludopatia

Il gioco online e non solo, ha diversi aspetti. Tutti noi conosciamo le scommesse, le lotterie, le slot, e i casinò. Li abbiamo conosciuti nel loro aspetto fisico, cioè quando dovevamo andare sul luogo a giocare e li abbiamo visti diventare digitali, diffondersi online in maniera capillare, grazie alla potenza delle infrastrutture della rete che, negli ultimi tempi, si è sviluppata rapidamente in Italia. Per questo motivo sono dovuti cambiare i metodi di controllo e le soluzioni che potessero garantire la sicurezza dei giocatori, diventati clienti virtuali di un casinò.

Più del 36% della popolazione maggiorenne, il gioco per legge sul territorio italiano è consentito solo a chi ha più di 18 anni di età, ha giocato almeno una volta nella sua vita. Tra tutti loro circa l’8% circa è diventato in seguito un giocatore assiduo e accanito. Senza trascurare il fatto che 1,4 milioni di giocatori sono stati inseriti nella categoria di quelli "potenzialmente a rischio".

Procedure di sicurezza

Ovviamente servivano e servono delle misure per affrontare queste criticità Per questo motivo si sono create delle norme a riguardo. Così il giocatore che si trova in difficoltà può decidere in maniera autonoma d'interrompere le sue abitudini di gioco per contrastare la compulsività. Inizialmente il soggetto interessato doveva inoltre una richiesta riguardante tutti i suoi account registrati su operatori diversi e chiedere una sospensione per un periodo di tempo a scelta ma la diffusione d'internet ha mostrato tutte le lacune di questo sistema iniziale che stato così modificato.

La nuova autoesclusione digitale

Per questo motivo è stata quindi istituita la nuova procedura di autoesclusione, Il problema però online è che di fatto, nessuno può impedire d un giocatore di creare un nuovo account e aggirare così il divieto. Si è creata così l' l’autoesclusione Trasversale che non si limita solamente a bloccare il profilo presso un operatore, ma inserisce le generalità dell’interessato all'interno dei server AAMS. Dopo che il nome è stato correttamente inserito viene quindi inviata una notifica per informare i vari operatori. Questa è una tutela massima per il soggetto che così non potrà accedere al gioco, ma non riceverà nemmeno annunci promozionali in materia, restando lontano da tale tipo di tentazione.

Sono tre, al momento, i tipi di sospensione previsti e corrispondono a un mese, due mesi e tre mesi. L'operatore ha quindi la possibilità di allungare il periodo in merito alle richieste effettuate dal cliente. Al termine del periodo è il giocatore stesso che decide come procedere. Esiste inoltre la possibilità di autosospendersi a tempo indeterminato, cioè in maniera definitiva.

Tornando all'autosospensione temporanea vediamo che durante questo periodo, il giocatore è impedito ad aprire nuovi profili sui siti di gioco a distanza aams, non potrà effettuare giocate e scommesse ma potrà prelevare, se presenti, le vincite presenti dai suoi conti aperti.

Per chiedere l'attivazione o la disattivazione il giocatore ha bisogno di uno SPID che gli permetterà di avere l'accesso alla piattaforma ufficiale dell'ADM, ex aams, e inoltrare così la sua domanda. Se non si è in possesso dello Spid l'utente può chiedere la revoca utilizzando i suoi dati, come ad esempio, nome e cognome, accompagnati da un documento d'identità, utile per il riconoscimento, e il codice fiscale.