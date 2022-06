Un carrello di rianimazione pediatrica grazie ad Alberto Dalmasso onlus e Balck Swan

Importante donazione da parte dell'associazione Alberto Dalmasso e dell'Asd Black Swan a favore dell'Asl di Vercelli, che ha ricevuto un carrello di rianimazione pediatrica per la gestione delle emergenze.

La cerimonia di consegna è avvenuta martedì 7 giugno nel reparto di Pediatria del Sant'Andrea, alla presenza del direttore sanitario Fulvia Milano e del direttore amministrativo Gabriele Giarola, oltre che del primario Gianluca Cosi, del personale della Pediatria e delle associazioni coinvolte, rappresentate da Massimo Dalmasso e Valentina Giardi.

«Ciascun cassetto del carrello è contraddistinto da un codice colore corrispondente ai diversi intervalli di statura, peso ed età del bambino e contiene tutto il materiale necessario per la rianimazione, inclusi i farmaci già predosati - spiega Valeria Rossetti, infermiera pediatrica responsabile dell'allestimento dell'apparecchiatura - Il carrello è dotato dei più comuni accessori per l’emergenza e la rianimazione, defibrillatore e bombola di ossigeno, ecc. Con questo strumento, in caso di emergenza, è possibile avere tutto l'occorrente subito a disposizione».

Un aiuto pratico per rendere più tempestivo l'intervento, soprattutto nei momenti di emergenza.

«La direzione generale dell'Asl desidera ringraziare le associazioni per l'importante supporto - dice Milano -: l'associazione Dalmasso, in particolare, è da tempo vicina alla Pediatria del Sant'Andrea e per la donazione di questo carrello per le emergenze ha unito le forze con l'associazione Black Swan che ha raccolto fondi proponendo lo spettacolo 'Il vento di Natale'».