I prelievi del sangue tornano ad accesso diretto

Da giovedì 16 giugno sarà ripristinato l’accesso diretto, dunque senza preventivo bisgno di effettuare la prenotazione al numero verde per effettuare i prelievi ematici e la consegna di materiale biologico.

Uno dei servizi maggiormente utilizzati dai cittadini torna dunque alle modalità pre-copvid, anche se è richiesto il rispetto di quanto previsto dal DPCM 21 gennaio 2022 e dalle consuete regole di contingentamento e di distanziamento sociale.

Chi deve effettuare l'esame del sangue, da giovedì 16 giugno potrà dunque presentarsi (munito di impegnativa, ovviamente) direttamente allo sportello per l’accettazione amministrativa alla Piastra ambulatoriale di Vercelli (Largo Giusti 13) dalle ore 8 alle 9.15 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) e, per la Valsesia al presidio ospedaliero di Borgosesia (via Ilorini Mo): dalle 7.30 alle ore 9.30 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi).