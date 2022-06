Covevar: distribuzione contenitori e punti informativi sul nuovo servizio di raccolta rifiuti

Il Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani annuncia l’avvio dei nuovi servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti nei comuni di: Valduggia, Fontanetto Po, Lamporo, Pertengo, Lenta, Palazzolo Vercellese, Trino Vercellese, Motta dei Conti, Civiasco, Prarolo, Rive, Crescentino, Quarona, Crova, Olcenengo, Salasco e Albano Vercellese.

Sono previsti un punto di distribuzione, un punto informativo e un incontro serale, quest’ultimo solo per i centri che superano i mille abitanti.Al punto informativo sarà presente un collaboratore a disposizione dei cittadini per esporre loro tutte le novità del servizio e chiarire eventuali dubbi.

L’incontro serale sarà un evento pubblico, al quale saranno presenti anche le autorità locali, durante il quale verranno presentate ai cittadini le novità del servizio.I cittadini riceveranno comunicazione direttamente a casa a mezzo lettera.

Valduggia: punto di distribuzione sabato 11 giugno dalle ore 9 alle ore 16 e sabato 18 giugno dalle ore 9 alle ore 16 campo sportivo in via G. Ferrari (entrando in paese dopo lo svincolo dalla Strada Provinciale 76 della “Cremosina”, sulla sinistra, prima del ponte); punto informativo sabato 11 giugno dalle 9 alle 15 al Campo sportivo in via G. Ferrari. Incontro serale lunedì 13 giugno dalle 21 alle 23 al salone polivalente in via Roma.

Fontanetto Po: punto di distribuzione domenica 12 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Garibaldi; punto informativo domenica 12 giugno dalle 9 alle 12 in piazza Garibaldi e incontro serale in via di definizione.

Lamporo: punto di distribuzione domenica 12 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Deva ( piazza del peso pubblico); punto informativo mercoledì 15 dalle 18 alle 19,30 in piazza Deva (piazza del peso pubblico).

Pertengo: punto di distribuzione domenica 12 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza del Peso Pubblico, all’incrocio della strada provinciale Costanzana-Stroppiana con la strada provinciale per Rive; punto informativo venerdì 10 dalle 14 alle 17 fi fronte all'ambulatorio nei pressi del Municipio.

Lenta: punto di distribuzione domenica 12 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in pPiazza Pignolo; punto informativo sabato 11 giugno dalle 16:30 alle 18 in piazza Pignolo.

Palazzolo Vercellese: punto di distribuzione sabato 18 giugno dalle ore 9 alle ore 16 in piazza Giovine Italia (piazza del mercato); punto informativo sabato 18 dalle 14 alle 17 in piazza Giovine Italia (piazza del mercato).

Trino: punto di distribuzione sabato 18 giugno dalle ore 9 alle ore 16, sabato 25 giugno dalle ore 9 alle ore 16 e domenica 26 giugno dalle ore 9 alle ore 13; nei giorni 18 e 25 in piazza Comazzi presso mercato coperto, il 26 in piazza Montagnini in frazione Robella; punto informativo domenica 26 dalle 9 alle 13 in piazza Montagnini in Frazione Robella e incontro serale venerdì 1 luglio dalle 21 alle 23 al Teatro Civico.

Motta dei Conti: punto di distribuzione domenica 19 giugno dalle 9 alle 13 in piazzale Cimitero; punto informativo domenica 19 dalle 9 alle 12 in piazzale Cimitero.

Civiasco: punto di distribuzione domenica 19 giugno dalle ore 9 alle ore 13 davanti al municipio; punto informativo sabato 25 dalle 16:30 alle 18 davanti al municipio.

Prarolo: punto di distribuzione domenica 19 giugno dalle ore 9 alle ore 13 al Centro Polifunzionale; punto informativo domenica 19 dalle 14 alle 17 al Centro Polifunzionale via Marconi 18.

Crescentino: punto di Ddstribuzione sabato 25 giugno dalle ore 9 alle ore 16 e Sabato 2 luglio dalle ore 9 alle ore 16 in piazza Matteotti (fronte scuole medie); punto informativo Sabato 2 luglio dalle 9 alle 15 in piazza Matteotti. Incontro serale martedì 5 luglio dalle 21 alle 23 al Teatro Comunale Civico Angelini in via Manzoni.

Quarona: punto di distribuzione sabato 25 giugno dalle ore 9 alle ore 16 e sabato 2 luglio dalle ore 9 alle ore 16 al Centro Polifunzionale Sterna via G.Lanzio 1; punto informativo sabato 25 dalle 9 alle 15 al Centro Polifunzionale Sterna via G. Lanzio 1; incontro serale martedì 28 dalle 21 alle 23 al Salone Sterna in Via G. Lanzio 1.

Crova: punto di distribuzione domenica 26 giugno dalle ore 9 alle ore 13 presso area parcheggio via Per Tronzano (altezza civico 3 dopo Ponte Canale Cavour); punto informativo: mercoledì 29 dalle 9 alle 12 in piazza Vittorio Emanuele.

Olcenengo: punto di distribuzione domenica 26 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza del Municipio; punto informativo domenica 26 dalle 16:30 alle 18 in piazza del Municipio.

Salasco: punto di distribuzione domenica 26 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Cugnolio; sunto informativo: sabato 2 luglio dalle 16:30 alle 18 in piazza Cugnolio.

Albano Vercellese: punto di distribuzione domenica 26 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Roma; punto informativo giovedì 30 dalle 15 alle 18 in piazza Roma.