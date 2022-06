Cimice dell'Olmo: come difendersi da questo fastidioso insetto?

In questi giorni sono state molte le segnalazioni dei cittadini e i sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune per un insetto che abita la zona di viale Garibaldi: l’Arocatus Melanocephalus ossia la cimice dell’olmo: un insetto lungo 6-7 mm di colore bruno con disegni rossi.

«Non è un insetto pericoloso l’uomo e per gli animali domestici – rassicura il sindaco Andrea Corsaro – teniamo la situazione sotto controllo e i nostri tecnici monitorano le zone dove l’insetto trova rifugio e vengono prese tutte le precauzioni per limitare il fenomeno, ma non è di nessuna utilità intervenire con prodotti chimici, anche perché le irrorazioni sulla chioma degli olmi in ambiente urbano presentano una serie di risvolti negativi dal punto di vista igienico-ambientale».

Il disagio viene avvertito in questo periodo in quanto la cimice dell’olmo svolge parte del suo ciclo vitale all’interno delle abitazioni. Durante l’inverno gli adulti si riparano in anfratti asciutti, ed in primavera escono all’aperto e stanziano sugli olmi, per poi tornare nelle abitazioni indicativamente all’inizio dell’estate.

«Si tratta di un insetto particolarmente invadente che ricopre i davanzali delle finestre – dice l’assessore all'Ambiente, Patrizia Evangelisti - l’unico provvedimento per contenere le invasioni dell’insetto è l’installazione di zanzariere a maglie fitte nelle finestre molto vicine alle chiome degli olmi».

Qualora il problema dovesse aggravarsi, ma «come ultima ratio - precisa l'assessore al Decoro Urbano, Emanuele Pozzolo – l’Amministrazione valuterà se provvedere con prodotti specifici, ma è altamente sconsigliato l’utilizzo di prodotti chimici negli ambienti domestici in quanto oltre a essere pericoloso per la salute delle persone, è di scarsa utilità, visto che non colpisce il problema nel luogo in cui si origina».