Bambini scomparsi: le attività di prevenzione della Questura

Nell’ambito delle iniziative intraprese per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno dei bambini scomparsi, si è proceduto già nei giorni scorsi alla distribuzione di un depliant informativo redatto dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, contenente indicazioni sui motivi che sono alla base di allontanamenti di minori, sulle modalità per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e su quando sospettare del proprio partner dinanzi a richieste troppo imbarazzanti.

La distribuzione ha interessato gli scali ferroviari, le aziende di trasporto, le scuole e, con la consegna avvenuta nella giornata di martedì, gli esercizi pubblici frequentati da giovani ed adolescenti tramite la collaborazione, da tempo esistente, tra Ascom e Polizia di Stato, grazie al protocollo siglato tra Fipe e Questura di Vercelli.

Il fenomeno dell’allontanamento dei minori è oggetto di costante attenzione da parte della Polizia di Stato, pur non essendosi registrati, nell’ambito di questa provincia, scomparse nell’anno 2021, ma solo allontanamenti con rientro nei giorni successivi.