La Freedom conquista anche Genova

Lo scorso 28 maggio, la scuola di Danza Freedom M.A.D. si è ritrovata di nuovo vincitrice in un concorso, questa volta al ”TalentForDance” di Genova portandosi a casa un meritatissimo 1º POSTO con il gruppo di HipHop Junior.

La Crew composta da:

Nicole Gibbin, Gaia Agrillo, Victoria Scappaticcio, Dounya Mortabit, Gaia Maggio, Christian Scagliotti, Giorgia Vercellino, Chiara Sacco, Silvia D’Aguanno, Selsabil Gouili, Giulia Vecchio e Licia Alberici, capitanati dalla Coreografa/Insegnante Deborah Clemente hanno conquistato il gradino più alto del podio, con una coreografia costruita in poco meno di 3 settimane, ciò significa che i ragazzi hanno ulteriori margini di miglioramento.

Insieme a loro hanno gareggiato anche le più piccole agoniste della scuola, Anna Montobbio e Francesca Varia, entrambi 9 anni, con il loro primo Passo a 2 di Contemporaneo, portandosi a casa il 2º posto con la coreografia GUERRIERE, nella categoria Kids. Due bambine che, come il titolo della loro coreografia, sono molto agguerrite e pronte a conquistarsi il primo posto nella prossima gara.

Anche per Annalisa Massa, un combattuto 2º posto nella categoria Contemporaneo Open, portato a casa con la coreografia FAMME TRASIRE, già premiata in tutti i concorsi a cui ha partecipato. Annalisa, senza ombra di dubbio, si riconferma come grande ballerina che la scuola vanta di avere.

Per Giulia Opezzo lo scontro è stato ancora più agguerrito e si è vista portar via il 3º gradino del podio per un soffio, arrivando 4º. Consapevoli del livello dei rivali con cui si scontra, Giulia, insieme alla sua Insegnante Deborah, stanno già pianificando una nuova coreografia con più difficoltà al suo interno.

La competizione è stata molto agguerrita ma come scrisse la mamma di Victoria su facebook dopo aver esultato per il primo posto di sua figlia e del suo gruppo: “QUANDO LA FREEDOM SI MUOVE, LO FA SEMPRE PER VINCERE” e così è stato anche questa volta.

Ora tutti i componenti sono in subbuglio per lo Spettacolo Teatrale che andrà in scena l’11Giugno al Teatro Civico di Vercelli.

Dopo l’indimenticabile successo di “THE LION KING” portato in scena per più di un anno in diverse regioni, ora tocca all’attesissimo Spettacolo de “IL GOBBO DI NOTRE DAME" diretto sempre da Deborah Clemente.

Restano ancora pochi giorni per accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili per questo evento imperdibile, già commissionato per una futura replica, ancor prima di essere stato portato in scena.