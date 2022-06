Festa della Musica: chi vuol suonare... si faccia avanti

"Recovery Sound. La musica chiama chi ama la musica” è il titolo scelto (un po' a livello nazionale un po' dai ragazzi dell'Informagiovani) per la 28° edizione della Festa della Musica, un evento che si svolge a livello nazionale il 21 giugno e a cui Vercelli prende parte ormai da alcuni anni. Band, artisti e amanti della musica avranno la possibilità di esibirsi davanti ai principali bar e locali della nostra città o anche in spazi pubblici e privati.

«Dopo due anni durante i quali non si è potuto dare continuità a questa iniziativa – dice il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro – riprende anche questa tradizione che ci invita a recuperare, insieme alla musica, anche il desiderio di condividere in allegria gli spazi della nostra città».

Si può aderire alla Festa della Musica di Vercelli 2022 iscrivendosi all’Informagiovani e inviando il modulo di adesione alla mail informagiovani@comune.vercelli.it entro la mezzanotte del 14 giugno. È possibile partecipare come musicista, cantante, dj o in altre forme che in ogni caso celebrino la musica in tutte le sue dimensioni. Lo spirito della festa è che sia libera, gratuita ed aperta a ogni espressione musicale, a musicisti singoli, gruppi, professionisti o amatori: tutti possono partecipare.

Chi vorrà aderire all’iniziativa potrà esibirsi in aree pubbliche cittadine, spazi privati (cortili, balconi…) locali di comune accordo con i gestori. L’unico requisito per partecipare è l’iscrizione, con la quale l’esibizione verrà segnalata e promossa sul sito nazionale della Festa della musica, su Vercelligiovani e social collegati. Le esibizioni saranno spontanee in quanto nate dalla libera volontà di aderire alla Festa. Il luogo esatto dell’esibizione verrà stabilito in accordo con l’Informagiovani, successivamente alla iscrizione e secondo il regolamento disponibile su Vercelligiovani.it.

«Sarà un’occasione per ritrovarsi insieme e passare una giornata in spensieratezza, – aggiunge Emanuele Pozzolo, assessore alla Politiche giovanili – per celebrare l’arrivo dell’estate e dare ancora una volta ai giovani vercellesi l’opportunità di divertirsi attraverso la musica. Un ringraziamento va sicuramente agli esercizi pubblici della nostra città, che ospiteranno negli spazi a loro adiacenti gli artisti per le esibizioni. Siamo più che fiduciosi che anche questa edizione della Festa della Musica si concluderà con grande successo».

Il calendario degli appuntamenti sarà disponibile dopo il 14 giugno sul sito www.vercelligiovani.it nella sezione dedicata alla Festa della musica 2022.

Per Info e iscrizioni contattare l’Informagiovani al numero 379 101 5881, alla mail informagiovani@comune.vercelli.it o di persona presso la nuova sede di via Laviny 67.