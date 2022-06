Chiavazza saluta Alessandro, Raffaele e Carmine con "Ovunque sarai", fuochi d'artificio e lanterne, FOTO e VIDEO

Amici, famiglie e tante persone a piedi in macchina e tanti giovani in motorino, lunedì 6 giugno alle 21 hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata, chi da solo e chi in gruppo, al parco delle medie di Chiavazza. Nel pomeriggio si sono dati appuntamento via sms e sui social per un saluto ad Alessandro, Raffaele e Carmine, i giovani che hanno perso la vita in un tragico incidente a Busonengo sabato notte e per stare vicini a Stefano che lotta per la vita.

Tutto intorno c'era silenzio. Solo pensieri, e tanto dolore per quei giovani la cui morte ha distrutto tante, troppe persone. Alle 21,30 i ragazzi si sono avviati verso il campetto, chi con palloncini bianchi e azzurri in mano, hanno acceso la musica, e sulle note di "Ovunque sarai" hanno salutato i loro amici con lanterne a forma di cuore e fuochi di artificio.