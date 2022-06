Un arresto per l'incidente di Busonengo

C'è un fascicolo aperto per omicidio stradale in relazione all'incindente che, all'alba di domenica, ha portato alla morte di tre giovanissimi biellesi, Raffaele Petrillo e Alessandro Messina, entrambi di 17 anni, e Carmine Marotta di 22.

La Procura della Repubblica, come atto dovuto prima di procedere alle perizie, ha indagato entrambi gli automobilisti che erano al volante del mezzo ma ha poi disposto l'arresto per il conducente della Bmw coinvolta nell'incidente, un 29enne di origine sudamericana, che, dai primi accertamenti, sarebbe risultato positivo alla cocaina. Anche lui vive nel biellese ma avrebbe un'abitazione anche a Vercelli.

Ancora al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza del curvone di Busonengo: dopo l'impatto le due vetture sono finite fuori strada; la Lancia Y sulla quale viaggiavano i ragazzi morti è stata recuperata con la parte anteriore completamente distrutta. Dei quattro amici che erano di ritorno da una nottata trascorsa in discoteca, solo il conducente è sopravvissuto: si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Si attende invece il nulla osta della Procura per fissare la data dei funerali delle tre giovani vittime.