Gran debutto in campo agonistico dei giovani pattinatori dello Skating Vercelli

Continuano gli ottimi risultati per i giovani pattinatori dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico nella specialità singolo in occasione della 3 tappa regionale AICS 2022, disputata a Castelletto d’Orba (Al).

Nell’ultima tranche di gara, la categoria “Giovanile Master Gr.1 F.le”, è stata dominata dalle determinatissime Alessia Chiodo, Giulia Cecchettin, rispettivamente oro e argento, fantastiche nelle loro prove in questa numerosa categoria, seguite in undicesima piazza dalla brava Viola Ginella. Le atlete vercellesi, hanno proposto un pattinaggio piacevole, presentando con estrema precisione tutti gli elementi tecnici che la loro categoria richiedeva. Ma le soddisfazioni sono continuate anche nella categoria “Ragazzi Master 2010 e 2009 F.le”, con bellissime e coinvolgenti prestazioni di: Azzurra Mottola quarta nelle 2010, Aurora Corraro settima, anche loro ben determinate e serene, come le loro compagne di team.

Un’ultima giornata di gara in questo lungo campionato che rende veramente orgoglioso il Team Skating che in questa stagione è riuscito a portare in gara ben una settantina di atleti.

Ottimi risultati e gran divertimento hanno accompagnato gli scatenati pattinatori in tutte queste tappe e negli allenamenti quotidiani che li hanno preparati a questi appuntamenti agonistici, i prossimi eventi vedranno impegnati gli atleti nella pista di casa del Palapregnolato per il Saggio Estivo “Rotelle al Cinema” di domenica 19 Giugno 2022 alle ore 20,00, con ingresso libero, mentre per gli atleti agonisti inizieranno le loro trasferte in giro per l’Italia per la partecipazione ai vari campionati italiani: Calderara di Reno, Piancavallo. Mirandola alcune delle piste in cui gli atleti Skating faranno girare con orgoglio le loro rotelle.