Camion fuori strada a Buronzo

Mezzo pesante fuori strada, nel tardo pomeriggio di lunedì 6 giugno: è avvenuto intorno alle 18,30 nel Comune di Buronzo dove un camion sin è ribaltato nel campo che costeggia la strada.

Per la messa in sicurezza e la rimozione del mezzo e del carico sono intervenute la squadra del distaccamento Volontario di Santhià, una squadra permanente della centrale di Vercelli e una della centrale di Biella dei Vigili del Fuoco: l'incidente non ha coinvolto altri mezzi e l'autista, soccorso dal personale del 118, non ha riportato ferite gravi.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi del caso.