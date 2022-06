Lotteria degli scontrini: il premio da 5 milioni va a Novara

Cinque milioni di euro per l’acquirente e un milione per l’esercente: il premio dell'estrazione annuale della lotteria degli scontrini è stato assegnato a Novara con un uno scontrino emesso il 15/10/2021.

La notizia è dell'Agenzia Agipronews: l'acquisto poi risultato vincente aveva un importo di 104 euro e 57 centesimi. Un acquisto che più fortunato non poteva rivelarsi per il novarese che lo ha effettuato che ora si trova con la vita decisamente cambiata da una somma ingente e inattesa.

La lotteria degli scontrini, collegata al programma Italia Cashless, è stata avviata a marzo 2021, con l'obiettivo di incentivare l'uso di strumenti di pagamento elettronici: sono previste estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti ed estrazioni mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.