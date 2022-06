Lanterne in cielo a forma di cuore: gli amici ricordano i giovani morti a Busonengo, FOTO e VIDEO

Gli amici non vogliono dimenticare Alessandro, Raffaele e Carmine che non ci sono più, e si stringono attorno a Stefano che, in ospedale, lotta per la vita.

E con un veloce tam tam che i ragazzi sanno fare, questa mattina di oggi 5 giugno, giorno del tragico incidente a Busonengo, si sono dati appuntamento alle 14,30 in piazza Vittorio Veneto a Biella per fare volare in aria 4 lanterne a forma di cuore per i loro amici. L'idea è nata da Simone Froio, assieme a Chiara Fornera e Rosa Marotta, gli amici di sempre e piano piano ha coinvolto tutti, anche chi li conosceva solo di vista.

Intanto tutto il biellese è in lutto per il dramma.

Il sindaco di Biella e l’Amministrazione si stringono al dolore delle famiglie per la drammatica perdita di queste giovani vite. «La nostra comunità - dice il sindaco Claudio Corradino - è incredula e sconvolta dalla tragedia avvenuta all’alba di stamane. Un incidente, una morte improvvisa, lasciano un vuoto profondo. Fa ancora più male quando a essere spezzate sono le vite di ragazzi cosi' giovani, che hanno un futuro davanti, un percorso ancora lungo e tutto da affrontare. Non è facile aggiungere altre parole di fronte a una tragedia di simili dimensioni. Sono vicino ai familiari, agli amici, e soprattutto ai genitori di questi nostri ragazzi. Come amministrazione, e mi sento di aggiungere a nome di tutta la cittadinanza, siamo provati da una notizia che rende buio questo fine settimana. Che ci apre a riflessioni e interrogativi. Ma che alla fine ci lascia senza risposte e solamente con un nodo in gola e la voglia di poter solo riavvolgere il nastro e poter tornare indietro. È in questi momenti che è necessario essere uniti e farsi forza reciprocamente. Lo dobbiamo fare come comunità. Perché il destino a volte è davvero terribile e ingiusto. Rivolgo ancora un forte messaggio di vicinanza in questo triste momento».