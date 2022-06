Incidente nella notte. Centra un palo della luce e si ribalta

Ha perso il controllo dell'auto finendo contro un palo della luce e poi terminando la corsa ribaltato su un fianco.

Incidente, nella notte tra sabato e domenica, sulla provinciale 31bis tra Palazzolo e Trino.

Poco prima delle 3 la squadra Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e la squadra del distaccamento volontario di Trino sono intervenute per i soccorsi. Coinvolta una sola vettura che, in autonomia, ha urtato in pieno il palo della illuminazione pubblica terminando il suo percorso capovolta su un fianco.

L'unica persona ferita nell'impatto è stata trasportata all'ospedale di Casale Monferrato dai volontari della Pat di Trino.