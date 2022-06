Samantha, in sella per la vita, prima tra le donne alla 24 ore del Montello

E' stato un trionfo per Samantha Profumo che non solo ha ultimato la 24 Ore del Montello, ma ha anche conquistato il primo posto tra le donne.

Un successo che va oltre ogni aspettativa ma che premia la tenacia e la costanza dell'atleta vercellese, salita in sella, anche questa volta, per raccogliere fondi a favore della ricerca.

La sua impresa ha fatto rapidamente il giro di Vercelli: una gioia infinita per i tanti amici e per il team di sostenitori che hanno creduto e appoggiato come sponsor il suo progetto. Dopo le foto di rito - sul podio e con la bici ben sollevata in alto sopra la testa - Profumo ha scritto poche righe, commosse, per ricordare tutti quelli che l'hanno sostenuta e che «questa notte, mentre pedalavo, ho sentito vicino».

Poi un ricordo. Per spiegare anche a chi non la conosce com'è nata la sua sfida:

«Due anni fa (5 giugno 2020) mi bersagliavano il seno con la radioterapia per la ventesima volta, dopo un intervento di quadrectomia al seno per togliere un tumore triplo negativo e sedici chemio. Per chi sta combattendo. Per chi mi guarda da lassù. Per la ricerca. Perché è quando piangi in silenzio che scopri davvero chi sei. Grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno sopportata e supportata dipingendo un quadro bellissimo cui io ho messo la cornice con le ruote della mia bici».