Alla Fattoria è il giorno dello sport. Fontane danzanti, il video

La Fattoria in Città saluta con una giornata dedicata allo sport, ai giovani, all'amarcord delle storiche 500.

Una giornata di festa che coinvolge gli Amici di Ieio per il raduno delle 500: dopo l'incontro davanti alla Basilica di Sant'Andrea, dove saranno esposte fino intorno alle 10,45, le storiche utilitarie Fiat sfilerann in centro della città, per poi raggiungere l’agriturismo cascina Smeralda, nei pressi di Pontestura, dove sono previsti l’aperitivo e la visita ad un riseria. La carovana ritornerà a Vercelli per il pranzo al centro sportivo del Canadà.

La Festa dello Sport, organizzato dal comitato del Coni di Vercelli, animerà invece il pomeriggio di piazza Cavour: 450 gli atleti invitati, appartenenti a 25 società attive a Vercelli.

leggi anche: FESTA DELLO SPORT: 450 ATLETI IN PIAZZA

Nella zona del centro storico e nell'area della basilica di Sant'Andrea ampia offerta di musica dal vivo, laboratori, spazi per le associazioni. Ultimo giorno anche per i corner musicali e i 40 punti food allestiti dai locali vercellesi in viale Garibaldi e nel centro città e letteralmente presi d'assalto, nel fine settimana.