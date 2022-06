Memorial Ferraris: 32 squadre partecipanti, finale tutta biellese

Sono state 32 le formazioni partecipanti al memorial Ferraris, torneo di bocce ospitato all’impianto sportivo comunale di via Monte Bianco Bocciofila Porta Torino. Una bella soddisfazione per il presidente, Pino Scicchitano e per il suo team di collaboratori.

La finale è stata tutta Biellese, con due squadre del CRC Gaglianico superare in semifinale due formazioni di Ivrea.

La vittoria è andata a Roberto Doria e Silvano Cibrario, che hanno superato per 5-4 i compagni di squadra Emanuele Bruzzone e Manuel Lituri. In semifinale i vincitori hanno eliminato 11-3 la BRB di Enrico Barbero e Simone Nari, mentre Bruzzone e Lituri si sono imposti 10-9 sull'altra squadra di Ivrea composta da Alberto cavagnaro e Lorenzo Frattoni. La direzione di gara era affidata al signor Livio Debernardi.

Alla cerimonia di premiazione, insieme a Scicchitano, sono intervenuti l'assessore comunale allo Sport, Mimmo Sabatino, e Marcella Ferraris, che ha ricordato il papà Tino.