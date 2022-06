Fattoria in Città: musica, cene in strada e fontane danzanti

Alla Fattoria in Città è il giorno delle botteghe in strada e delle fontane lumoinose. Il fine settimana porta altri appuntamenti di sicuro richiamo alla manifestazione che, da martedì, sta portando in città moltissimi visitatori e sta catturando l'attenzione dei bambini peri laboratori didattici e la possibilità di ammirare falconi, rapaci e animali della fattoria.

La formula della Fattoria "diffusa" che, oltre alla zona di Sant'Andrea, coinvolge anche viale Garibaldi e il centro storico, piace soprattutto per la possibilità di avere tanti spazi musicali e aree per aperitivi e cene all'aperto: oltre 40 i punti food e ben 14 punti musica - cinque dei quali a cura di Ascom - hanno trasformato il volto della città.

Oltre alla possibilità di vedere gli animali della Fattoria (tra Sant'Andrea e Parco Kennedy) e visitare nel chiostro della basilica gli spazi allestiti dalle associazioni, in giornata sono previsti gli spettacoli di falchetti e rapaci con i Falconieri di Sua Maestà (alle 11, 15 e 17) nel retro della basilica di Sant'Andrea; in centro ci saranno le Botteghe in strada, mentre, a partire dal pomeriggio, non mancheranno musica e spettacoli.

Alle 21,30, in piazza Cavour, spettacolo di fontane danzanti offerto dal Gruppo Nuova Sa.Car; a seguire Silent Disco, in via Crispi, con la possibilità di ballare all'aperto senza creare disturbo grazie a speciali cuffie (prenotazione cuffie al 329-8930671 o hello@brkegg.com).