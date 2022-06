"I saggi del Porto": spettacolo con gli allievi di Roberto Sbaratto e Lorena Crepaldi

Domenica 12 giugno presso il Salone Dugentesco alle ore 17.00, l'Associazione Culturale " Il Porto" presenterà

Il gruppo presenterà brani tratti dall' Antologia di Spoon River, e Lorena Crepaldi sarà poi messa in scena una breve pièce, appositamente scritta per l'occasione, interpretata dal gruppo "I Camalli dell'associazione Il Porto" . “Voci" è il titolo del corto teatrale che concluderà il trittico, legato da un fil rouge che esprime la continuità concettuale della voce in diverse declinazioni. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.