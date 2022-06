Concerto della neonata Jazz Band del “liceo musicale”

Si terrà mercoledì 8 giugno alle 18.00 presso l’Aula Magna del “Lagrangia”, in C.so Italia 46, la prima “uscita” ufficiale della Jazz Band del Liceo Musicale, di recente formazione.

Si tratta del prodotto del progetto “Swing Kids” guidato dall’insegnante di percussioni del Liceo, Lodovico Berto, che, in sinergia con tutti i docenti di strumento, ha costruito un percorso formativo prima e laboratoriale poi alla scoperta delle particolarità del jazz e dello swing in relazione al repertorio classico tipico della formazione didattica dei Licei musicali.

Il progetto è stato supportato dai contributi previsti dalla legge n. 178/2020 e dal successivo D.M. n. 232/2021 che prevedono un ampliamento dell’offerta didattica dei Licei musicali, i quali, finalmente, si aprono anche al jazz.

Ed ecco che negli scorsi mesi sono fioriti gli incontri in workshop, rivolti soprattutto alle classi 4ª e 5ª, ma in generale a tutti gli studenti intenzionati ad aprire i propri orizzonti musicali: con il musicologo Stefano Zenni, i compositori Bruno Nastrucci e Furio di Castri, e infine con il saxofonista Walter Calafiore, in forze al corpo docenti dell’Istituto vercellese.

Ma il pezzo forte del progetto è stato proprio il laboratorio di esecuzione che ha condotto, nei mesi, e in tempi relativamente brevi, a creare un buon repertorio di brani per big band che sarà eseguito integralmente per la prima volta nel concerto dell’8 giugno.

Sarà un modo per salutare in musica l’anno scolastico e tirare un po’ le somme di questo faticoso ma entusiasmante lavoro, mettendone, chissà forse, in cantiere la prosecuzione per gli anni futuri nell’offerta formativa del Liceo musicale.

La presentazione dei brani sarà affidata alla voce vercellese di Guido Michelone, docente di storia del jazz e critico musicale, che sarà esperta guida alla scoperta delle particolarità del programma.

Il concerto è aperto anche al pubblico, ma solo su prenotazione, attraverso la compilazione di un Form a cui si accede dalla homepage del sito d’istituto (www.iislagrangia.it) cliccando sulla news “Concerti 21/22”.