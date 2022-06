Caro Benzina, il ministro Giovannini a Torino: "Nuovi tagli alle accise? La valutazione è in corso"

Nuovi interventi del Governo per controllare il caro-benzina? Ne ha parlato oggi a Torino il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Enrico Giovannini, ospite al teatro Carignano per un appuntamento del Festival Internazionale dell'Economia.

Corsa verso i 2 euro al litro

Proprio negli ultimi giorni, infatti, i prezzi di diesel e benzina hanno completato la loro rincorsa ai due euro al litro e sono sempre di più i distributori (anche) in città che mostrano listini proibitivi. Questo nonostante l'intervento già applicato dal Governo per ridurre le accise e, di conseguenza, gli effetti nelle tasche dei torinesi e degli italiani.

"Si stanno facendo valutazioni"

Un eventuale prolungamento di questo strumento? Si tratta, secondo l'esponente del Governo Draghi, di "una valutazione che in corso. Al momento non abbiamo alcuna indicazione né in un senso né nell'altro, ma negli ultimi mesi il Governo ha fatto sforzi straordinari sul piano finanziario non solo per tutelare le imprese, ma anche le persone".