Doppio oro mondiale per Mimmo Catricalà

Doppio oro, per il vercellese Mimmo Catricalà, ai Campionati del Mondo di sollevamento pesi, svolti pochi giorni fa in Normandia. Il longevo atleta vercellese, 85 anni compiuti a febbraio, ha conquistato, nella gara di squat dei Master 10, il titolo mondiale grazie all'alzata di 90 kg, mentre nello stacco da terra ha raggiunto i 135,5 kg. Un doppio oro ancora più bello, visto che è giuto dopo dopo un periodo di fermo causa infortunio. In carriera, il vercellese ha collezionati venti titoli iridati e 14 primati mondiali.

Mercoledì Catricalà è stato festeggiato in Comune, ospite applauditissimo della conferenza stampa di presentazione del Trofeo Mero.

«Un concittadino che porta in alto il nome di Vercelli e che dimostra come lo sport mantenga giovani a ogni età», ha detto l'assessore Mimmo Sabatino, accogliendo con un applauso il neo campione.