"Bonus alberghi": fondi in arrivo per sette località vercellesi

C’è anche il Vercellese, con sette località, tra le province beneficiarie del nuovo bonus di 5,6 milioni di euro destinato a sostenere la ripresa delle attività degli alberghi e delle altre strutture ricettive in 80 comuni di montagna che ospitano impianti di risalita, percorsi di passaggio o piste per lo sci di fondo. I ristori possono arrivare fino a 8.450 euro per le strutture ricettive dei comprensori sciistici e fino a 15.400 per gli alberghi, con un riparto parametrato alle loro dimensioni e al numero dei posti letto.